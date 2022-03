‘Situatie rond lekkende wagon met waterstofperoxide was beheersbaar en stabiel’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer kijkt tevreden terug naar de manier waarop het incident met de lekkende goederenwagon van afgelopen maandag is afgehandeld.

Toen de brandweer aankwam bleek dat er waterstofperoxide lekte uit een zogenaamde spoorketelwagon. Om de veiligheid van de brandweer te kunnen garanderen werd het spoorverkeer in eerste instantie stilgelegd. Daarna werd het treinverkeer weer opgestart en kon langzaam rijdend langs het incident.

De brandweer concludeerde al snel dat het ging om een klein, lokaal en stabiel incident. “Het was iets voor ProRail zelf”, stelt Officier van Dienst (OvD) Brandweer Dennis de Vlieg vrijdagmiddag. Maar de lokale afdeling van ProRail had echter niet zelf de capaciteit om met een bijtende stof als waterstofperoxide om te gaan. In Rotterdam gebeurt dat veel vaker. Daarom kwam een speciaal ProRail-incidentenbestrijdingsteam vanuit de havenstad naar Onnen.

Vanwege de afstand duurde het lang voordat de ploeg uit Rotterdam in Onnen was. Daarom vroeg de railnet-beheerder de brandweer een oogje in het zeil te houden. “Want als er in de tussentijd iets was gebeurd, hadden wij niks kunnen doen”, aldus OvD Rail Jarno Bakker. “Er was namelijk een risico dat de ketel meer ging lekken, en dan had de brandweer moeten koelen. Daarom stonden ze paraat met voldoende bluswater.”