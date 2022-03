Sietce Wierda werft stemmen voor PvdA via Tinder

Wat is tegenwoordig de manier om jongeren te stimuleren om naar de stembus te gaan? Sietce Wierda van de PvdA weet hier wel raad mee, hij gaat via Tinder het gesprek aan over de politiek. Dit doet hij met jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Wierda kwam er achter dat jongeren zich steeds minder verdiepen in de politiek, terwijl de maatschappelijke problemen van tegenwoordig vooral de jongeren aan gaan. “We hebben het over de woningnood, klimaatcrisis, studieschuldencrisis en de wachtlijst in de GGZ, dit gaat over de toekomst van de jongeren” vertelt Wierda. De PvdA’er heeft al honderden matches in een paar dagen en hieruit zijn tientallen gesprekken over de politiek ontstaan.

“Er zijn ook jongeren bij die helemaal geen interesse hebben in de politiek en het geen belangrijk onderwerp vinden, zij willen alleen maar met mij op date. Ik vertel hen dan dat het daar niet om gaat en dat we grote maatschappelijke vraagstukken hebben die opgelost moeten worden”, aldus Wierda.

Voordat de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande woensdag beginnen hoopt Wierda nog op een paar politieke dates te gaan. Zo hoopt hij verschillende jongeren te stimuleren om op de PvdA te gaan stemmen.