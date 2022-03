Scholieren ontwerpen ‘vissenhotel’ voor waterschap: “Mensen kunnen de komende periode stemmen”

nieuws

Foto Andor Heij

Leerlingen van het Praedinius Gymnasium, het Stadslyceum en RSG De Borgen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwerpen van een vissenhotel in het Paterswoldsemeer.

Het gaat om een opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Bij de start van het schooljaar in september daagde het waterschap ruim tweehonderd tweedejaars Technasium-leerlingen uit om een vissenhotel te ontwerpen, waarbij het hotel ook boven water zichtbaar moet zijn. De opdracht is een uitwerking van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen, KRW, waarbij er gewerkt wordt aan het creëren van kunstmatige schuil- en paaiplaatsen voor vissen en kleine waterbeestjes. In het Paterswoldsemeer zijn er op dit moment te weinig schuilplekken.

Stemmen

De tien beste ontwerpen zullen tussen 8 en 10 maart te zien in het Wall House. Bezoekers mogen daar hun stem uitbrengen op hun favoriete vissenhotel. Ook online kan er gestemd worden. Vanaf 7 maart staan de ontwerpen, met elk een kort filmpje, op deze website. Daarnaast zal een vakjury eveneens een favoriet kiezen. De twee winnende ontwerpen worden, zo ver als haalbaar, daadwerkelijk gerealiseerd.

“Originele ontwerpen”

“Er is ontzettend creatief gewerkt”, laat educatiemedewerker Annemieke van der Lans van het waterschap weten. “Je ziet duidelijk dat er goed vooronderzoek is gedaan. En tegelijkertijd zijn de leerlingen weinig geremd door wat allemaal niet kan. Ze zien vooral wat er allemaal wel kan. Dat

levert heel originele ontwerpen op.”