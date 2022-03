Russische winkel Vjatka start inzamelingsactie voor vluchtelingen Oekraïne

nieuws

Foto: google maps

De Russische specialiteitenwinkel Vjatka aan de Nieuweweg is woensdag een inzamelingsactie gestart voor de oorlogsvluchtelingen in Oekraïne.

“We hebben in de winkel een aantal dozen geplaatst waar mensen lang houdbaar voedsel in kunnen stoppen”, vertelt eigenaresse Olga Chamova. “Ze kunnen dus in de winkel producten kopen, en als ze dit in één van de dozen stoppen dan krijgen ze bij het afrekenen flinke korting. Daarnaast krijg ik binnenkort verschillende Georgische wijnen als donatie binnen. De verkoop, en dus de opbrengst, van deze wijnen zal volledig naar de vluchtelingen gaan.”

Spullen worden naar de grens gebracht

De actie is woensdagochtend gestart. “Het is nog niet echt bekend, maar de eerste producten zitten inmiddels al in de dozen. De actie is ontstaan in samenwerking met een mevrouw die in Oekraïne is geboren en nu alweer heel wat jaren in de stad woont. Zij is een inzamelingsactie gestart. Wij leveren de producten aan haar, waarna zij in een busje of auto richting de grens met Oekraïne rijdt om de spullen daar af te geven.”

“Het is heel triest wat er nu gebeurd”

Terwijl op de achtergrond het deurbelletje klinkt waarmee nieuwe klanten worden aankondigt, vertelt Chamova dat ze de situatie vreselijk vindt. “We zijn allemaal mensen. En het is heel triest wat er nu gebeurd. Zoveel mensen die nu op de vlucht zijn, die slachtoffer zijn van het geweld.” In de winkel is er ook veel aandacht voor de situatie. “De winkel bestaat nu twintig jaar en is in die tijd ook echt een onderdeel geworden van de samenleving in de stad. Het is heel fijn dat veel mensen langskomen, die vragen hoe het gaat. Ook wil ik de politie Groningen bedanken. Zij kwamen speciaal langs om te vragen hoe het gaat. Dat vonden ze belangrijk omdat ze zien dat er heel veel verkeerde informatie wordt gedeeld.”

Niet voor het eerst in actie

Het is niet voor het eerst dat de winkel in actie komt voor Oekraïne. “In 2014, met de inval in De Krim, zijn er heel veel mensen gevlucht uit steden als Donetsk. Daar hebben we toen kleding voor ingezameld, om hen te helpen.” De Russische winkel is op werkdagen, met uitzondering van maandag, geopend tussen 11.00 en 18.00 uur. Op zaterdag is de winkel tussen 10.00 en 18.00 uur geopend.