Ruim veertig grutto’s nemen bezit van polder De Oude Held

Foto: Thijs Glastra

Ruim veertig grutto’s hebben de afgelopen dagen bezit genomen van polder De Oude Held. Dat laat directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap op sociale media weten.

Polder De Oude Held is de laatste maanden onderwerp van gesprek in de Groningse gemeenteraad. De komende jaren wordt op de voormalige vloeivelden van de oude suikerfabriek bij de stad een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Deze vloeivelden zijn op dit moment het leefgebied van de geoorde fuut en vleermuizen. Het Stadsbestuur wil polder De Oude Held gedeeltelijk permanent onder water zetten zodat de futen en vleermuizen daar naar toe gaan. Echter is die situatie slecht voor de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatsgetrouwe vogels, waarbij het landelijk gezien erg slecht gaat met de populatie. De plannen van de gemeente Groningen betekenen volgens natuurorganisaties dan ook het einde van de populatie die in de polder bij de stad verblijft.

Tot zaterdag kon er een petitie getekend worden om daarmee de beleidsmakers op andere gedachten te brengen. Deze petitie is uiteindelijk door 5.575 mensen ondertekend.

