Ruim 1500 dozen voor Oekraïne klaar om gevuld te worden op Alfa-college

nieuws

Foto via Alfa College

Vijftienhonderd verhuisdozen staan klaar op de Kardingerweg voor vervoer naar Oekraïne. Ze moeten alleen nog gevuld worden met hulpgoederen. Studenten van de opleiding Sport en Bewegen op het Alfa-college worden daarom gevraagd om wat extra boodschappen te doen.

Docenten Jasper en Dennis van de opleiding Sport en Bewegen aan het Alfa-college in Groningen hebben begin deze week besloten niet machteloos toe te kijken naar de oorlog in Oekraïne, maar actie te ondernemen. Inmiddels hebben ze vijftienhonderd verhuisdozen tot hun beschikking. Ook vervoer van school naar een opslaglocatie en vervoer van de opslaglocatie naar Oekraïne zijn geregeld. Nu moeten de dozen nog worden gevuld met donaties.

Uitdaging

“We begonnen met het idee om een inzamelingsactie te organiseren binnen het Alfa-college”, vertelt docent Dennis Boelen. “Al snel kwamen we er achter dat collega’s best bereid zijn wat te willen geven. Maar hoe krijg je het dan op de plaats van bestemming?”

“De logistiek was een uitdaging”, vervolgt Boelen. “Jasper heeft er wat telefoontjes tegen aangegooid en uiteindelijk hadden we binnen een paar uur alle logistiek geregeld. Marne Mosterd neemt alle logistiek op zich en daarmee hadden we groen licht om deze actie ook echt door te gaan zetten binnen het Alfa-college!”

Neem extra boodschappen mee

Dus ga je boodschappen doen, neem dan wat extra mee voor Alfa-college voor Oekraïne. Het gaat om houdbare voeding, medicatie en verzorgingsproducten. Je kunt je donatie inleveren tot en met vrijdag aan de Kardingerweg. Daarna neemt de vrachtwagen van De Marne Mosterd neemt alles mee naar Oekraïne.