RUG zet masterclasses over aardbevingen in Groningen online

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een must voor iedereen die zich met de gevolgen van de aardbevingen bezighoudt. Zo noemt de Rijksuniversiteit Groningen de zes masterclasses over de aardbevingsproblematiek in Groningen, die vanaf vrijdag toegankelijk zijn voor iedereen.

De masterclasses zijn gemaakt door de Sustainable Society van de RUG en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. In de masterclasses leggen experts van de Rijksuniversiteit Groningen de achtergronden van de aardbevingen helder uit.

Aan de orde komen onder meer de geologische oorzaken en de bouwkundige gevolgen van de bevingen, maar ook de institutionele afwikkeling, de gezondheid van de bewoners en de economische effecten.

De masterclasses zijn hier te vinden op de website van Sustainable Society.