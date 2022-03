RUG zamelt lege flessen in voor scholing over Waddenzee

nieuws

Foto: Sjon de Haan (Coördinator Waddenzee Werelderfgoed)

De Rijksuniversiteit Groningen is maandag begonnen met het inzamelen van lege statiegeldflessen om geld op de te halen voor educatie over Waddenzee Werelderfgoed.

De universiteit plaatste in zes gebouwen innamepunten voor plastic statiegeldflessen. In de kantines kunnen gebruikers hun lege flessen in een grote fles gooien. Als de fles vol is wordt de zak ingeleverd.

De opbrengst komt geheel ten goede aan de educatie over Waddenzee Werelderfgoed. Samen met Vending at Work en Beijk Catering onderzoekt de universiteit aan welk educatief project het geld kan worden besteed. De RUG denkt daarbij onder meer aan het ontwikkelen van lesmateriaal, excursies voor speciale doelgroepen of een schoonmaakcampagne.