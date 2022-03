RUG stelt beginnerscursus Nederlands gratis beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

nieuws

Foto: Willemijn Kemp

De Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten om de online beginnerscursus ‘Introduction to Dutch’ voorlopig permanent gratis beschikbaar te maken. Dit betekent dat iedereen op elk gewenst moment kan beginnen met de cursus.

“Nu de toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland steeds groter wordt, willen we graag voorzien in de behoefte die onder deze groep kan ontstaan naar het leren van de Nederlandse taal”, stelt de universiteit. De online cursus duurt drie weken. Onderwerpen als voorstellen en vertellen over familie, vrienden, werk of studie komen aan de orde. Daarnaast geven de korte films in de cursus een indruk van het wonen en leven in Nederland.

Daarnaast ontwikkelde de RUG eerder al een Dutch Survival Kit voor nieuwkomers. In dit document staan veel gebruikte Nederlandse woorden en zinnen met de Engelse vertaling.

Gratis inschrijven voor de online cursus kan hier.