RUG-onderzoeker krijgt twee miljoen voor studie naar invloed van Europeanen op Amerika voor Columbus

Guests from Overseas uit 1901 van de Russische schilder Nicholas Roerich. Foto: http://roerih.ru/rerih/34.php, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21505002

Onderzoeker Michael Dee van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een persoonsgebonden subsidie van twee miljoen euro gekregen van de European Research Council (ERC). De adjunct-hoogleraar Isotopenchronologie mag het geld gebruiken voor nieuw onderzoek naar de invloed die Europeanen hebben gehad op het Amerikaanse continent, in de tijd voorafgaand aan de ontdekking door Columbus.

Samen met Peter van der Meer (UMCG) is Dee de tweede onderzoeker die dit jaar een dergelijke, grote onderzoeksbeurs heeft gekregen. Dee is geen onbekende in de onderzoekswereld. In oktober vorig kwamen hij en zijn collega’s wereldwijd in het nieuws, door hun ontdekking dat Europeanen al in 1021 na Christus aanwezig waren op het Amerikaanse continent.

Met het geld krijgt dit onderzoek een vervolg. Met een baanbrekende techniek voor het dateren van zonnestormen wordt nu onderzocht waar, wanneer en voor hoelang Europeanen vóór de tijd van Columbus naar Amerika trokken, wie ze kunnen zijn tegengekomen en of deze eerste trans-Atlantische contacten blijvende invloed hebben gehad.

Het onderzoek project wordt in de komende vijf jaar binnen de RUG uitgevoerd.