RUG en ecologisch techniekbureau uit Stad zaaien zeegras in Waddenzee met kitspuit

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en ecologisch techniekbureau The Fieldwork Company is Rijkswaterstaat gestart met het inzaaien van zeegrasvelden in de Waddenzee. Dat gebeurt in de buurt van het eiland Griend.

De 3.200 vierkante meter zeegras die Rijkswaterstaat nu gaat inzaaien in het Waddengebied is een aanvulling op de versterking van het zeegras wat de RUG en The Fieldwork Company al eerder bewerkstelligde. Het bedrijf en de universiteit brachten eerder al ongeveer 700.000 zaden in, die in totaal zo’n 100.000 plantjes moeten opleveren. Het donorzaad is uit Denemarken gehaald en vervolgens in de wadbodem geïnjecteerd met een kitspuit. Daarin zit een mix van slijk en zaadjes. Op die manier is nu ruim 3.000 vierkante meter ingezaaid.

Rijkswaterstaat nam dit jaar het herstel van zeegras over van Natuurmonumenten. De ideale omstandigheden voor het opkweken van zeegras (diepte, golven en stroming) zijn gevonden ten oosten van Griend, een onbewoonde wadplaat tussen Harlingen en Terschelling. Zeegras vangt slib in, stabiliseert de bodem en zorgt voor helderder en stiller water waarmee het een woon- of schuilplaats biedt voor planten en dieren. Die kunnen bovendien als voedsel dienen voor vogels en vissen. Dit vergroot de biodiversiteit van de Waddenzee.