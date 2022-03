Rover pleit opnieuw voor trein naar Zernike: ‘Plannen niet genoeg om forenzen uit de auto te halen’

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Waar de gemeente Groningen warm lijkt te lopen verbeterde busverbinding tussen het hoofdstation en de Zernike Campus, pleit de Groningse reizigersorganisatie Rover opnieuw voor een treinverbinding. Volgens de organisatie is een bus- of tramverbinding naar de onderwijs-hub niet genoeg om het bus- en autoverkeer te vervangen.

Begin deze maand presenteerde het gemeentebestuur nieuwe plannen voor de verbetering van het openbaar vervoer in de Stad. Uit bijbehorend onderzoek bleek dat het doortrekken van een treinverbinding naar de campus te duur zou zijn. Een Regiotram wordt wel genoemd als alternatief, maar verbetering van de busverbinding is volgens de onderzoekers de beste kandidaat is voor betere bereikbaarheid van de campus.

Rover pleitte al eerder voor de aanleg van een treinverbinding naar de Zernike Campus en doet dat, ondanks de onderzoeksuitkomsten, nu opnieuw. “De Zernike Campus heeft hetzelfde effect op Groningen als de luchthaven Schiphol bij Amsterdam”, aldus Menno Visser, voorzitter van de Groningse afdeling van Rover. “Er wonen geen mensen, maar dagelijks moeten er wel tienduizenden zijn op deze locatie. Waar Amsterdam inmiddels anderhalf miljard euro vraagt voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, gebeurt er in Groningen niet zo veel.”

Zowel een betere busverbindingen als een tramlijn naar de campus bieden geen soelaas, zo stelt Visser: “Dit gaat geen forenzen uit de auto halen. Aangezien het bereik van Zernike ver buiten de gemeentelijke grenzen ligt, zal in de plannen van de bereikbaarheid van Zernike hier meer rekening mee gehouden moeten worden. De gemeente Groningen spreekt graag over een ‘groene Zernike campus’. Maar deze campus wordt pas echt groen als twee derde van de parkeerplaatsen omgezet zijn in groene ruimte en de forens zijn auto niet meer naar Zernike nodig heeft.”