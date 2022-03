Rookontwikkeling uit Morgensterflat laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in de Morgensterflat nadat er verschillende meldingen over rookontwikkeling waren binnengekomen.

De melding van een woningbrand kwam rond 13.20 uur binnen. “Er kwamen diverse telefoontjes binnen waarin gesproken werd over rook uit de flat”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Op een gegeven moment kregen we het bericht dat de situatie onder controle was, maar vanwege de verschillende telefoontjes zijn we toch ter plaatse gegaan. We hebben de betreffende woning geventileerd en we hebben gecontroleerd of de vuurhaard daadwerkelijk uit was.”

Waar de brand precies gewoed heeft in de woning is bij de woordvoerder onbekend. Niemand raakte gewond. Ook hoefde er niemand geëvacueerd te worden.