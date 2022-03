Rijkswaterstaat en waterschap nemen maatregelen tegen homo-seksplek bij Witte Molen

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Na Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen is ook Waterschap Hunze en Aa’s voornemens om mee te werken aan de sluiting van het voetpad tussen verzorgingsplaats Witte Molen (A28) en de officieuze homo-ontmoetingsplaats erachter. Dat meldt Haren de Krant maandagochtend.

Rijkswaterstaat is al sinds 2019 met verschillende overheden in gesprek over de sluiting van het paadje tussen de parkeerplaats en het achterliggende fietspad. Rijkswaterstaat wil het pad sluiten, omdat de aanwezigheid van de homo-ontmoetingsplaats zou zorgen voor ongewenst gedrag en daarmee een gevoel van onveiligheid. Daarnaast zorgt de verbinding tussen het fietspad en de verzorgingsplaats ervoor dat soms ook fietsers naar de verzorgingsplaats komen, wat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.

De Stichting Keelbos, die vaker opkomt voor het bestaan van homo-ontmoetingsplaatsen in Nederland, tekende bezwaar aan bij Rijkswaterstaat en riep ook waterschap Hunze en Aa’s op om niet mee te werken aan de sluiting. Volgens de stichting zijn homo-ontmoetingen en seks in de openlucht niet strafbaar, zolang andere mensen er niet mee worden geconfronteerd.

Maar met de medewerking van Hunze en Aa’s lijkt er toch echt een einde te komen aan de verbinding en daarmee ook aan een gemakkelijk bezoek aan de seksplek. Wanneer het pad definitief wordt weggehaald, is nog niet bekend.