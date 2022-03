Revalidatiecentrum heeft nieuwe oefenauto nadat vorige auto door vandalen werd vernield

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren beschikt over een nieuwe oefenauto. Het voertuig werd vrijdag gepresenteerd.

De oefenauto wordt gebruikt door ergotherapeuten die hun patiënten er in kunnen leren hoe ze met hun beperking toch in een auto kunnen rijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het in- en uitstappen, maar ook het besturen van de auto. Patiënten die door ergotherapeuten worden behandeld zijn mensen die door hersenletsel of verlamming in een rolstoel terecht zijn gekomen. Studenten van het Noorderpoort hebben de auto gepimpt en helemaal aangepast. Zo is er een kofferbaklift geïnstalleerd voor de rolstoel, zijn er beugels aangebracht voor het in- en uitstappen en is er een aangepaste bediening en pedalen met pedaalkrachtmeting.

Vorig jaar januari werd de toenmalige oefenauto door vandalen vernield. Daarbij werd de voorruit ingeslagen en werden de ruitenwissers kapot gemaakt.