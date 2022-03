Recreatieve fietsers: ‘veiligheid en comfort Groninger fietspaden kan beter’

nieuws

Fietspad langs A28

Recreatieve fietsers stappen vaker op hun rijwiel dan vijf jaar geleden en oordelen gunstiger over de mogelijkheden om te fietsen in de provincie Groningen, maar er zijn verbeterpunten. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB.

Recreatieve fietsers in Groningen geven het fietsen in deze provincie een 7,8. De beste provincie om te fietsen is Drenthe (8,5), gevolgd door Gelderland en Zeeland met een 8,4. De fietsers zien diverse verbeterpunten voor Groningen. Volgens de helft van de fietsers kan er wat verbeterd worden aan de veiligheid en comfort van de fietspaden en wegen. Ze storen zich met name aan te smalle paden. Circa 32% noemt plekken om te pauzeren als verbeterpunt en 29% wil meer horeca-aanbod. Fietsers in andere provincies storen zich vaak aan drukte op fietspaden, snelheidsverschillen en asociaal gedrag.

Bijna twee derde van de recreatieve fietsers maakt tenminste één of meerdere tochten per week. De helft van de ondervraagden doen dat op de e-bike. De gemiddelde tocht van een e-biker ligt tussen de 30 en 50 km, wielrenners leggen vaker tussen 50 en 70 km of meer af en ‘gewone’ fietsers zijn goed voor afstanden tot 30 km. Het aantal verkochte e-bikes neemt enorm toe. Vorig jaar was meer dan de helft van het aantal verkochte fietsen een e-bike.