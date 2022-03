Rechter spreekt Hunze en Aa’s vrij van opzettelijk doden bevers met rattenklemmen

nieuws

Een bever in het Hoornsediep - Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s is in hoger beroep vrijgesproken van het opzettelijk doden van bevers met muskusratklemmen. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het OM niet ontvankelijk in deze zaak.

In het hoger beroep werd twee weken terug nog een voorwaardelijke boete van vijfduizend euro geëist door het OM. Het waterschap werd verweten dat het willens en wetens het risico heeft genomen op het vangen en doden van bevers in klemmen die eigenlijk bedoeld zijn om muskusratten te vangen.

De zaak kwam in 2020 in beeld, nadat in een uitzending van het RTV-Drenthe programma ROEG! te zien was hoe een bever klem zat in een dergelijke val in Onnen. De bever, die inmiddels liefkozend ‘Bikkel’ wordt genoemd, werd bevrijd uit de onbeschermde klem voor muskusratten. Het dier leeft nog, maar mist wel een poot.

Boa’s van het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer constateerden toen dat de klemmen van het waterschap ondeugdelijk zouden zijn en meldden het incident daarop bij het OM. Die eiste eind 2020 ook al strafvervolging voor het waterschap, maar de lagere rechtbank sprak Hunze en Aa’s toen ook al vrij. Het OM ging daarop in hoger beroep.

Het Waterschap is blij met de uitspraak: “Het is onze stellige overtuiging dat we bij de bestrijding van muskus- en beverratten alle regels en voorschriften naleven die voortkomen uit de beschermde status die de bever in Nederland heeft. We zijn blij dat we nu ook in hoger beroep hierin zijn bevestigd.”