Raadsverkiezing is voorbij, maar hoe nu verder? Zo ziet het schema eruit

nieuws

Foto: Chris Bakker

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en de voorlopige uitslagen zijn bekend. Hoe de uitslag nu wordt vertaald naar een nieuwe bezetting in de gemeenteraad lees je hieronder.

De definitieve uitslag met de definitieve zetelverdeling met de bijbehorende raadsleden wordt komende maandag om 10.00 uur vastgesteld. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau. Deze zitting is live te volgen, via deze link.

Duidingsdebat

Vervolgens gaan de lijsttrekkers van de gekozen partijen met elkaar in debat over de verkiezingsuitslag. Dat gebeurt komende woensdag om 20.00 uur in het Provinciehuis. In dit ‘duidingsdebat’ komt onder meer naar voren hoe de fracties zichzelf zien in de raad na de verkiezingen, wat de samenstelling van het nieuwe college van B&W kan zijn en welke thema’s belangrijk worden tijdens de komende raadsperiode.

Ook dit ‘duidingsdebat’ is live te volgen. Ook mag er weer publiek aanwezig zijn bij het debat, omdat de coronamaatregelen worden versoepeld.

Afscheid ‘oude’ en installatie ‘nieuwe’ raad

De huidige gemeenteraad krijgt op dinsdag 29 maart een waardig afscheid. Dat gebeurt van 16.30 tot 18.30 uur in de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Een dag later wordt, op dezelfde plek en dezelfde tijd, de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ook deze bijeenkomsten zijn live te volgen en publiek is welkom.

Gemeentebestuur blijft aan tot benoeming nieuw college

De partijen beginnen maandag aan de onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur. Het huidige college van B&W blijft in functie totdat de wethouders in het nieuwe college zijn benoemd.