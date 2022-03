Raadsleden Wesley Pechler en Julian Bushoff nog in de race voor titel ‘Beste Raadslid’

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

Raadsleden Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren en Julian Bushoff van de PvdA zijn nog in de race voor de titel ‘Beste Raadslid’.

De afgelopen periode konden politici genomineerd worden en kon er op raadsleden worden gestemd. Van de raadsleden met de meeste stemmen is nu een top 50 gemaakt. Een jury is de komende dagen aan zet om uit deze vijftig kandidaten twaalf halvefinalisten te kiezen. De halvefinalisten worden komende vrijdag bekend gemaakt. Daarna volgt nog een stemronde waarbij de winnaar op 11 maart bekend wordt gemaakt.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Een jury gaat kijken welk werk je geleverd hebt”

“Ik ben heel erg blij dat ik in de top 50 sta”, reageert raadslid Wesley Pechler verheugd. “Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik het jammer vind dat het tot nu toe een populariteitsstemming was. Raadsleden die veel stemmen hebben gekregen hebben dit vooral te danken aan het goede netwerk dat zij hebben. Daarom ben ik nu wel heel blij dat er nu een jury aan het werk gaat die inhoudelijk gaat kijken. Zij gaan kijken naar de moties die je hebt ingediend, wat je bereikt hebt, hoe je in debatten was en hoe vaak je het nieuws hebt gehaald.”

Pechler hoopt dat hij een ronde verder komt, hoewel de prijs voor hem niet belangrijk is. “Ik hoop dat het vooral een haakje is voor mensen om te gebruiken om te gaan participeren in de gemeentepolitiek. Als het om politiek gaat, gaat het vooral over de Tweede Kamer, over Europa. Maar de gemeentepolitiek gaat echt over je eigen leefomgeving. Ik hoop echt dat de opkomst bij de verkiezingen over twee weken hoger komt te liggen dan vier jaar geleden. Want in de gemeentepolitiek gaat het echt ergens over.”

Julian Bushoff (PvdA): “Ik ben de politiek ingegaan omdat ik hard mijn best wil doen voor inwoners”

Het andere raadslid dat door is, en die tevens fractievoorzitter is, is Julian Bushoff van de PvdA: “Het is hartstikke leuk dat ik een ronde verder ben. Wel moet ik eerlijk zeggen dat ik mij een beetje ongemakkelijk voel bij zulke prijzen. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik het leuk vind. Ik wil heel hard mijn best doen voor inwoners, om concrete dingen voor elkaar te krijgen, om resultaten te boeken, om de leefwereld in onze eigen gemeente te verbeteren.”

Bushoff zegt dat een persoonlijke berichtje of appje hem meer doet: “Als je van mensen een leuk berichtje krijgt, dan is dat heel fijn om te horen. Een prijs is leuk, maar persoonlijk praat ik liever over inhoudelijke voorstellen. Ik ga liever met mensen in gesprek.” Of de titel ‘Beste raadslid’ de gemeentepolitiek ook extra in de schijnwerpers kan zetten: “De opkomst is vaak al niet heel hoog en we hebben op dit moment te maken met een situatie in de wereld die de aandacht voor de aanstaande verkiezingen vervaagt. Begrijpelijk, maar ook deze gemeenteraadsverkiezingen zijn erg belangrijk en doen er echt toe. Daarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen. Zo’n prijs gaat daar niet voor zorgen, maar ach, het levert wel weer wat aandacht op voor de gemeenteraad. En alle kleine beetjes helpen. Maar daar hebben wij als politici vooral ook zelf een belangrijke rol in: wij moeten er voor zorgen dat mensen vertrouwen houden en hebben in de politiek en we moeten hen laten zien dat lokale politiek er echt toe doet.”

De top twaalf voor de titel Beste Raadslid wordt vrijdag om 10.00 uur bekendgemaakt.