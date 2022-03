Raadsfracties willen ‘second opinion’ om strokartonfabriek De Halm van sloophamer te redden

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De provincie Groningen moet een ‘second opinion’ uitvoeren, zodat de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk alsnog een monumentenstatus krijgt. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de SP. In schriftelijke vragen de partijen het gemeentebestuur nogmaals aan de bel te trekken bij de provincie om het gebouw voor de sloophamer te behoeden.

Twee weken geleden werd bekend dat de eigenaar van het pand de voormalige fabriek nog dit jaar wil slopen. Omdat het in verval is geraakt is het volgens eigenaar Solidus niet meer te behouden. Door het verval levert het ook een onveilige situatie op voor de omgeving. Het gebouw heeft echter geen monumentenstatus en de provincie Groningen heeft de sloopmelding daarom inmiddels geaccepteerd.

‘Groot gemis na sloop’

“Sloop van de voormalige strokartonfabriek zal een groot gemis veroorzaken”, schrijven de vier fracites aan het college. “Vanwege de betekenis, architectonische kwaliteit en de historie van het gebouw, is De Halm voor de toekomst van het gebied niet te overschatten De Halm, en alle gebouwen op het terrein, werden in samenhang met de Halmbuurt als ensemble ontworpen.

Bovendien het eerste Groningse voorbeeld van de Tuinstadgedachte. Als vroeg voorbeeld van sociale woningbouw, geïnitieerd door coöperatieve fabriek De Halm, is de Halmbuurt uniek en van grote waarde, want tekenend voor vroege volkshuisvesting en het zo kenmerkende landbouwindustriële karakter van Hoogkerk.”

Second opinion

De fracties roepen het college daarom op aan te dringen bij de provincie op een ‘second opinion’. De fracties vragen zich af of het klopt dat het pand te slecht is om te behouden, zoals de eigenaar stelt. De vier partijen denken er namelijk niet zo over: “Er lijken mogelijkheden tot behoud mits het gebouw verstrekt wordt, met bijvoorbeeld verdiepingsvloeren. Dat zou kunnen passen bij een mogelijk toekomstige bestemming.”

Daarnaast willen de partijen weten of er in de gemeente meer panden zijn die ‘van bijzondere architectonische of cultuurhistorische waarde zijn’, maar die nog geen beschermde status hebben. “In onze ogen kan niet opnieuw een situatie ontstaan zoals nu bij De Halm, waarbij een aangevraagde sloopvergunning niet kan worden geweigerd terwijl de gemeente dat liever wel had gedaan.”