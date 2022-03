Raads- en Statenfractie eisen nieuw onderzoek naar herindeling: ‘Onderste steen moet boven komen’

nieuws

Foto: Uitgeverij Nobelman

De Tweede en de Eerste Kamer hebben besloten over een wetsvoorstel om de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen, terwijl dit voorstel nooit volledig is getoetst door de Raad van State. Die conclusie trekken de ‘Stadspartij 100% voor Groningen’ en Groninger Belang uit het boek ‘Het Verzet van Haren’. Volgens de raads- en Statenfractie moet het Kabinet daarom een onafhankelijk onderzoek instellen naar het herindelingsproces.

Donderdagmiddag nam burgemeester Koen Schuiling het boek ‘Het verzet van Haren’ in ontvangst, uit handen van auteurs Jan R. Lunsing en Priscilla Zetstra- Van der Woude. In het boek wordt de geschiedenis van de herindeling van de gemeente Haren gedetailleerd uiteengezet.

Hoewel beide fracties het dossier rond de herindeling ‘binnenstebuiten’ stellen te kennen, schrokken beide partijen toch van één ontbrekend stukje informatie. “Na het wijzigen van het wetsvoorstel, van een lichte samenvoeging naar een reguliere herindeling, is het nieuwe wetsvoorstel niet meer naar de Raad van State gegaan”, zo stelt raadslid Mariska Sloot van de Stadspartij 100% voor Groningen. “En daardoor ook niet meer getoetst aan relevante criteria, zoals het criterium over het Open Overleg. Met andere woorden, de Tweede en de Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel gekregen, en daarover besloten, dat onvolledig is getoetst.”

De twee partijen roepen het kabinet dan ook op om een onafhankelijk onderzoek op te starten naar het herindelingsproces. Om dat voor elkaar te krijgen, dienden de fracties gezamenlijk vragen in bij het Groninger college en Gedeputeerde Staten. “Een gemeentelijke herindeling moet van onderop komen”, besluit Groninger Belang-fractievoorzitter Bram Schmaal. “Dat is in het geval van Haren niet gebeurd. Dat hierbij ook nog eens procedurele fouten zijn gemaakt is zeer zorgelijk. De onderste steen moet boven komen.”