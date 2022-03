Punt voor Be Quick 1887 in topper tegen SJC, verbazing over grensrechter

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

De topper woensdagavond in de hoofdklasse A op zondag in Noordwijk tussen SJC en Be Quick 1887 bleef onbeslist: 1-1. Be Quick bleef tweede met drie punten achterstand op koploper Hoogeveen.

De Groningers kwamen na 25 minuten op voorsprong door een strafschop van Geertjan Liewes. Na de pauze drong SJC aan, maar doelman Robert Smit had een paar goede reddingen in huis. Smit kon niet voorkomen dat Chris Hoogervorst in de 65e minuut de 1-1 binnen kopte. “In de eerste 20 minuten na rust was SJC beter, Robert redde ons eerst een paar keer, maar SJC kwam verdiend op 1-1”, aldus trainer Steven Wuestenenk van Be Quick.

In de slotfase waren er grote kansen voor Be Quick en Yoran Cats leek na 90 minuten de winnende binnen te koppen, maar de grensrechter stak na een lange bedenktijd de vlag omhoog. “Iedereen rende al juichend het veld in”, aldus Wuestenenk. “Maar toen vlagde de grensrechter na een halve minuut alsnog voor buitenspel. Dat vond ik wel heel erg vreemd. Uiteindelijk ben ik content met het punt, maar het voelt door die afgekeurde treffer wel erg wrang. Maar we zijn nog volop in de race”.