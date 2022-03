Provincie gaat Combinatie Herepoort niet tegemoet komen bij gestegen bouwprijzen

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Combinatie Herepoort, die de nieuwe zuidelijke ringweg bouwt, hoeft er niet op te rekenen dat de provincie Groningen tegemoet gaat komen vanwege de gestegen bouwprijzen voor de bouw van het project. Daarover schrijft RTV Noord dinsdagavond.

Onlangs klaagde Herepoort over de gestegen bouwprijzen. Door de oorlog in Oekraïne is brandstof veel duurder geworden en is de prijs van materialen omhoog gegaan. Het zou gaan om grote bedragen. Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer houdt echter vast aan de vaststellingsovereenkomst. Die werd vorig jaar met verschillende partijen, waaronder Herepoort, gesloten. Daarin staat dat de meerkosten voor rekening zijn van de aannemer.

In ruil daarvoor maakte de provincie ongeveer 80 miljoen euro over naar de aannemer. Het gaat om geld waarmee het risico voor prijsstijgingen van bijvoorbeeld bouwmaterialen is afgekocht. Gräper zegt zich te willen houden aan afspraken, en waren de afspraken heel duidelijk. Hoewel ze zich ook realiseert dat de prijzen stijgen, maar volgens de politica is dat geen reden om af te wijken van afspraken.