Rechercheur buiten functie gesteld wegens seksueel overschrijdend gedrag tegen getuige

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 64-jarige rechercheur van de politie Noord-Nederland is vorige week buiten zijn functie gesteld. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend. Bij de politie kwam een melding binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een getuige.

Daarnaast zou de rechercheur mogelijk vertrouwelijke politie-informatie hebben gedeeld met de getuige. De politie kon niet bekend maken waar de rechercheur werkzaam was en bij welke zaak de getuige betrokken was.

Volgens de politie is dergelijk gedrag voor de organisatie onacceptabel. De politiechef van Noord-Nederland laat een disciplinair onderzoek doen naar de gedragingen van de rechercheur. Het strafrechtelijk onderzoek is door de hoofdofficier van justitie in handen gegeven van de Rijksrecherche.