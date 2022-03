‘Rechts of links stemmen: lokale belastingen veranderen toch niet’

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Politieke verschuivingen bij gemeenteraadsverkiezingen hebben geen enkele invloed op de hoogte of verdeling van de lokale belastingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Maarten Allers en Harm Rienks van de COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Vaak wordt gedacht dat linkse partijen kiezen voor hogere belastingen en uitgebreidere voorzieningen voor de inwoners. Rechtse partijen zouden juist kiezen voor lagere belastingen en een kleinere overheid.

Allers en Rienks bestudeerden de periode 1998 – 2021, waarin zes gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. In die tijd veranderden de samenstellingen van het college en de gemeenteraad regelmatig. Dat zou je terug moeten zien in de lokale lasten. De politieke samenstelling van gemeenteraden of colleges bleek echter geen enkel effect te hebben op de hoogte van de gemeentelijke belastingen.

Volgens de onderzoekers roept dit vragen op over de lokale democratie. Ze vragen zich af of de kiezer eigenlijk wel invloed heeft de lokale politiek.