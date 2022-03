Politieke partijen blij met streven evenementorganisatoren om plastic bekers in de ban te doen

nieuws

Foto: Pixabay (CCY 0.0)

De fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie zijn blij dat de organisatoren van grote evenementen in de gemeente hebben aangegeven geen ‘single use plastic’ meer te willen gebruiken. De evenementorganisatoren hebben woensdag laten weten vanaf dit jaar alleen gebruik te willen maken van herbruikbare of recyclebare bekers.

Het gebruik van wegwerp plastic bekertjes bij evenementen werd vorig jaar aangekaart in de gemeenteraad. Aanleiding toen was een feest van studentenvereniging Vindicat, waarna het Zilvermeer bezaaid lag met wegwerp plastic bekers. In de gemeenteraad werd vervolgens een motie behandeld die opriep tot het verminderen van het gebruik van plastic bekers. “Door het verbod op plastic tasjes daalde het gebruik met 80 procent”, vertelt raadslid Jim Lo-A-Njoe van D66. “Daarna volgden allerlei andere wegwerpproducten, zoals plastic bordjes, -bestek, -roerstaafjes en -rietjes. De alternatieve materialen die nu gebruikt worden voor dit soort producten zijn beter recyclebaar en herbruikbaar, wat vervolgens weer bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen. Wat echt nog ontbrak was het stoppen met wegwerp plastic bekers tijdens evenementen.”

“Zuinig op onze aarde zijn”

Evenementorganisatoren laten weten vanaf dit seizoen al geen wegwerp plastic bekers meer te willen gebruiken. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren noemt het erg mooi nieuws: “Jaarlijks verdwijnt meer dan vijf miljoen ton plastic in de zee en daar sterven veel dieren aan. Geweldig dat onze mooie gemeente hier de toon zet.” Raadslid Peter Rebergen van de ChristenUnie sluit zich hier bij aan: “Als partij hanteren we het standpunt dat we de opdracht hebben zuinig op de aarde te zijn. Daarom zetten we in op het tegengaan van wegwerp plastic en het recyclen van afval. Het verminderen van het afval door gebruik van wegwerp plastic bekers bekers tegen te gaan kan daaraan een bijdrage leveren.”

Kleine evenementen

In Den Haag wordt ondertussen gewerkt aan een verbod op wegwerp plastic bekers vanaf volgend jaar. Hoewel de motie vooral over herbruikbare plastic bekers gaat, stelt het College voor om aan te sluiten bij het landelijk beleid. De regelgeving geldt vooraleerst alleen voor grote evenementen en lijkt voor kleinschalige evenementen lastiger. Toch stimuleert het College deze organisaties ook om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken.