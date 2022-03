Politiek verslaggever: “Ik denk dat de peiling van I&O research een goede graadmeter is”

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Politiek verslaggever Ecco van Oosterhout van OOG Tv denkt dat de peiling van I&O research voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een goede graadmeter is.

Uit de peiling, die zaterdag gepubliceerd werd, blijkt dat D66 in de gemeente Groningen de grootste partij wordt met 18,1% van de stemmen. GroenLinks wordt tweede met 16,2%. De PvdA maakt de top drie compleet met 10,8% van de stemmen. “Het gaat om een peiling die georganiseerd is door GroenLinks”, vertelt Van Oosterhout. “De partij doet dit omdat ze het erg belangrijk vinden om te weten waar ze nu staan zo’n tien dagen voor de verkiezingen. Overigens wisten de mensen die deze peiling hebben ingevuld, niet dat het in opdracht van GroenLinks gebeurde.”

Representatieve steekproef

Van Oosterhout noemt de peiling representatief. “Een kleine duizend inwoners van de gemeente Groningen hebben hun stemvoorkeur laten weten. Ik denk dat je met dit aantal absoluut kunt spreken over een representatieve steekproef. Duizend mensen is nogal wat. Met deze aantallen kun je een bepaalde richting aan geven. Je kunt bijvoorbeeld aangeven welke partijen gaan strijden wie het grootste wordt. Wel moet je de kanttekening plaatsen dat bij de percentages een marge moet worden ingebouwd. Maar op dit moment is deze peiling een goede leidraad.”

CDA

De politiek verslaggever valt een aantal dingen op: “GroenLinks lijkt ongeveer even groot te worden als D66. Dat vind ik opvallend. Daarnaast blijkt uit de peiling dat het CDA op één of twee zetels uit komt, maar er ook een kans is dat ze niet in de raad komen. Dat brengt me bij een ander punt dat ik ter berde wil brengen. Enerzijds is er Jalt de Haan die door het CDA naar voren is geschoven. De Haan komt op mij over als een sterke en slimme kandidaat. Dat kan voor een effect gaan zorgen in de debatten die nog komen gaan. Anderzijds is er het conflict in Oekraïne. Als de komende tien dagen onze CDA-minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, zich als een voortreffelijk staatsman presenteert, dan kan dat een positief effect hebben op de verkiezingsuitslag.”

“Situatie Oekraïne gaat een grote stempel drukken”

Van Oosterhout denkt dat de problematiek in Oost-Europa sowieso grote invloed heeft op de verkiezingen. “Je ziet in het land, en zeker ook in Groningen, grote bereidheid om iets te doen. Om de slachtoffers en vluchtelingen te helpen. Als je nu je oor te luister legt in de stad dan gaat het in de dagelijkse gesprekjes over de situatie in Oekraïne en gaat het niet over de aanstaande verkiezingen. Is dat jammer? Ja. In Groningen hebben we de komende tijd te maken met een aantal heikele onderwerpen, we staan voor een aantal grote problemen waar keuzes over gemaakt moeten worden. Onderwerpen die we overigens in ons verkiezingsdebat, volgende week maandag, aan de orde laten komen, maar op dit moment niet in het vizier lijken te staan van de kiesgerechtigden.”

Opkomstpercentage heeft invloed

Tenslotte is er nog een andere factor die meespeelt bij de uitslag: “Hoe groter het opkomstpercentage, hoe meer zetels een andere kant op kunnen vallen. Overigens heb ik geen reden om optimistisch te zijn over de opkomst. Je ziet dat het vertrouwen in de lokale politiek afneemt. Onlangs had 37% van de kiezers vertrouwen in de lokale politiek. Dat is misschien nu wel gedaald naar 35% of 33%. En dat is jammer. Ik heb het onlangs gezegd in onze podcast ‘Grote Markt 1’ dat deze verkiezingen de meest dichtbije vorm van democratie is die we kennen.”

Een uitwerking van de peiling in perspectief met de uitslag van 2018

2018 Zetels Peiling 2022 (*) Zetels D66 10,68% 5 18,1% 8 GroenLinks 20,97% 11 16,2% 7 PvdA 13,01% 6 10,8% 5 VVD 8,88% 4 9,9% 4 Partij voor de Dieren 6,57% 3 8,0% 4 Stadspartij 100% voor Groningen (*) 10,43% 4 7,8% 4 SP 9,47% 5 7,4% 4 PVV 3,27% 1 4,5% 2 Forum voor Democratie 1,6% 1 ChristenUnie 6,69% 3 5,7% 3 CDA 5,44% 2 2,4% 1 Partij voor het Noorden 3,1% 1 Student & Stad 3,37% 1 1,7% 1 Belang van Nederland 0,5% 0

)* Bij de peiling van I&O research voor de aanstaande verkiezingen wordt een marge van 1 à 2,5% aangehouden

)* Stadspartij 100% voor Groningen deed in 2018 als twee onafhankelijke partijen mee aan de verkiezingen, in deze tabel zijn de resultaten opgeteld

)* Het aantal zetels bij de peiling is bij benadering berekend

Verkiezingsdebat

OOG Tv zendt volgende week maandag 14 maart een verkiezingsdebat uit live vanuit Forum Groningen. In de aanloop naar het debat wordt er in de podcast ‘Grote Markt 1’ met alle partijen gesproken. Die serie is via Spotify te beluisteren en ook via Google Podcasts.