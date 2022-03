Politiek roert zich om prijskaartje aan entree Bevrijdingsfestival

nieuws

Het prijskaartje wat dit jaar aan de toegang tot het Bevrijdingsfestival hangt, krijgt geen goedkeuring van een flink aantal Groningse politici in de gemeenteraad.

“Hoezo entreegeld voor hét festival dat voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn. Dit is onnodig en onacceptabel”, stelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk via Twitter. PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff voegt daaraan toe: “Aan vrijheid mag geen prijskaartje hangen. Juist nu niet. We willen dat ook het bevrijdingsfestival in Groningen gratis toegankelijk is voor iedereen. Zoals dat altijd zo was. ”

Raadslid Terence van Zoelen (Partij vd Dieren) vreest dat het festival een voorbeeld gaat vormen voor andere evenementen in de Stad: “Je zult zien: Noorderzon gaat volgen. Groningen wordt zo een belevingspretpark voor de mensen die het kunnen betalen. Schandalig.”

College kan vragen verwachten

Volgens de drie fracties zijn schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur in de maak over de beslissing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Entreegeld vragen past niet bij het open karakter van dit festival, dat in heel Nederland gratis gevierd wordt en er voor iedereen is”, besluit ChristenUnie-fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Geen drempel om de vrijheid te vieren. Juist nu zien we weer hoe niet vanzelfsprekend vrijheid is.”

‘Forse prijsstijgingen’

De organisatie achter het bevrijdingsfestival Groningen maakte vrijdagochtend bekend dat het vanaf dit jaar vijf euro entree vraagt voor toegang tot het festival. Het is voor het eerst dat een bevrijdingsfestival in Nederland entreegeld vraagt. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de pilot met entreegeld te maken met de forse prijsstijgingen van dit moment.

Hoezo entreegeld voor hét festival dat voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn. Dit is onnodig en onacceptabel. De gemeente moet met Nationaal Comité 4 en 5 mei om tafel om dit te voorkomen. De SP stelt vragen aan college van B&W hierover. https://t.co/xh7FOD7Idv — Jimmy Dijk (@jimmydijk) March 11, 2022

Betalen om de bevrijding te vieren. Je zult zien Noorderzon gaat volgen. Groningen belevingspretpark voor de mensen die het kunnen betalen. Schandalig. https://t.co/qRZzwPr3uc — Terence van Zoelen 🌿 (@tvanzoelen) March 11, 2022

Aan vrijheid mag geen prijskaartje hangen. Juist nu niet. De @Pvda050 wil dat ook het bevrijdingsfestival in #Groningen net als in de rest van het land (gratis) toegankelijk is voor iedereen. Zoals dat altijd zo was. Vragen in de maak voor Vragenuur. https://t.co/73b5T1w395 — Julian Bushoff (@JulianBushoff) March 11, 2022

Gisteren bij het cultuurdebat vonden alle partijen dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vandaag lezen we dat het bevrijdingsfestival niet meer gratis is. Dat gaat wat ons betreft niet gebeuren. Schriftelijke vragen in de maak. https://t.co/NeMC1UzaMy — Daan Brandenbarg (@DaanBrandenbarg) March 11, 2022

Niet doen! Het #Bevrijdingsfestival is er voor iedereen. Entreegeld vragen past niet bij open karakter van dit festival, dat in heel NL gevierd wordt (gratis) en er voor iedereen is. Geen drempel om de vrijheid te vieren. Juist nu zien we weer hoe niet vanzelfsprekend vrijheid is https://t.co/AxwjO4YTDi — Gerben Brandsema (@GerbenBrandsema) March 11, 2022