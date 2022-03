Politie zoekt nog steeds naar twee verdachten van rellen op Grote Markt

nieuws

Foto: Chris Bakker

De politie in Groningen is nog steeds op zoek naar twee verdachten van de ongeregeldheden van 21 november vorig jaar rond de Grote Markt en op andere plekken in de binnenstad.

De politie bracht eerder al beelden naar buiten van drie verdachten. Eén van deze verdachten heeft zich op 11 maart bij de politie gemeld, een 19-jarige man uit Groningen. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. De beelden van hen zijn hieronder te zien.

De rellen vonden plaats op 21 november. In de binnenstad braken rellen uit waarbij meerdere vernielingen werden aangericht en een winkelpand werd geplunderd.

Mensen die één of meerdere verdachten herkennen, kunnen bellen met de gratis tiplijn via 0800-6070. Ook kunnen getuigen dit tipformulier invullen. Mensen die liever anoniem blijven, kunnen bellen met 0800-7000 of met het Team Criminele Inlichtingen (088-6617734).