Politie zet beelden online van overval op supermarkt Meeuwerderweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft beelden online gezet van een mislukte overval op een supermarkt aan de Meeuwerderweg. De dader was gewapend met een mes. Het gaat vermoedelijk om een minderjarige.

De jongeman kwam op zaterdag 5 februari tegen 20.00 uur de supermarkt binnen. Hij bedreigde een medewerker met een mes, maar ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. Volgens de politie reed hij waarschijnlijk op een witte damesfiets in de richting van de binnenstad. Een buurtonderzoek van de politie had geen resultaat.

De overvaller droeg donkere kleding en witte schoenen. Hij had zijn gezicht bedekt met een wit masker of mondkapje. Mensen die meer over de overval of overvaller kunnen zeggen, worden verzocht de politie te bellen, via 0900 – 8844, of anoniem via 0800 – 7000.