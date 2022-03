Politie treft harddrugs aan in woning, bewoner aangehouden

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Agenten hebben afgelopen maandag de bewoner van een woning aan de Multatulistraat aangehouden. In het pand werd een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Dat meldt de politie op sociale media.

“Naar aanleiding van een onderzoek naar het dealen van drugs vanuit een woning in de Multatulistraat hebben we afgelopen maandag een hoeveelheid harddrugs aangetroffen in de betreffende woning”, laat de politie weten. “Daarbij is ook een contant geldbedrag in beslaggenomen dat werd aangetroffen in het pand waarbij het vermoeden bestaat dat dit is verkregen door de handel in harddrugs.”

De bewoner is aangehouden en zit nog vast. Het onderzoek gaat de komende periode verder.