Politie op zoek naar eigenaren van vier in beslag genomen fietsen

Foto: Andries Oord

De politie is op zoek naar de eigenaren van vier fietsen. De fietsen zijn onder verdachte omstandigheden in wijken aangetroffen en om die reden bij het politiebureau terecht gekomen.

“Van de vier fietsen hebben we niet kunnen achterhalen bij wie ze thuishoren”, schrijft de politie. Het gaat om een Gazelle Orange met een bruine tas die gevuld is met toiletartikelen en kleding. De fiets werd aangetroffen bij het Noorderstation. De tweede fiets is een Vogue Plus en werd gevonden op de Noorderstationsstraat. Op de Sint Maartenstraat werd een Gazelle Ultimate aangetroffen. Het gaat hier om een elektrische fiets. Tot slot werd er op het Floresplein een Gazelle Punta gevonden.

De politie laat weten dat er enige spoed is. “Mochten we binnen twee weken geen eigenaren hebben gevonden, dan zullen de fietsen naar Gemeente Groningen gaan.”

Foto’s van de fietsen zijn in onderstaand bericht op sociale media te bekijken: