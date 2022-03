Politie op de been in Beijum na melding over schietpartij, maar agenten vinden geen bewijs

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Meerdere eenheden van de politie rukten woensdagavond uit naar Beijum, nadat er melding werd gemaakt van een schietpartij. Eenmaal ter plaatse vonden agenten geen bewijs van een schietincident.

De melding van het schietincident werd in eerste instantie gemaakt vanaf het Pedaalpad. Later focuste de zoektocht van de agenten zich op de omgeving van de Ypemaheerd. Meerdere eenheden verzamelden zich in de straat.

Na gesprekken met een aantal bewoners en automobilisten werd duidelijk dat er niks aan de hand was, waarop de meeste eenheden besloten weer te vertrekken.