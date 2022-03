Politie Noord-Nederland ontslaat leidinggevende wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een leidinggevende van de eenheid Noord-Nederland is buiten functie gesteld vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’. De politiechef van de eenheid nam het besluit, na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De politiechef zette de leidinggevende afgelopen donderdag buiten functie. De eenheid gaat een disciplinair onderzoek instellen tegen de medewerker. “We nemen een dergelijke melding als politie uiterst serieus en laten deze uitvoerig onderzoeken”, schrijft de politie.

Volgens de politie zouden de gedragingen al zijn begonnen in de periode voordat de medewerker in dienst trad bij de politie. Het gedrag is mogelijk nog enige tijd doorgegaan terwijl de persoon in dienst was.