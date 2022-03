Pointer: ‘Uitspraak van PVV Groningen over zeespiegelstijging is niet waar’

nieuws

Dennis Ram (PVV) Foto: Danja de Jonckheere

De zeespiegel stijgt niet harder dan 1,5 centimeter per 10 jaar. Die uitspraak deed beoogd raadslid Dennis Ram van de PVV Groningen afgelopen week in de OOG Tv-podcast Grote Markt 1. Volgens televisieprogramma Pointer (KRO-NCRV) klopt de uitspraak niet.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt in de podcast gesproken met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. In de eerste uitzending was de PVV te gast. Pointer is deze periode actief met het controleren van wat er in diverse media wordt gezegd. Hierbij werkt men samen met het ANP en Nieuwscheckers van de universiteit van Leiden. “Ik vind het heel leuk dat onze uitzending gefactchecked is”, vertelt Podcast-presentator Wouter Holsappel. “De podcast-serie wordt in een korte tijd opgenomen waardoor we niet de mogelijkheid hebben om alles te controleren van wat er gezegd wordt. Het is heel tof dat het daarom achteraf gecontroleerd wordt, zodat foutjes er alsnog uitgefilterd worden.”

Podcast

In de podcast vragen de presentatoren aan Ram wat in het partijprogramma bedoeld wordt met ‘Klimaatonzin’. “Ik denk dat het de komende jaren helemaal niet zo’n vaart zal lopen met het klimaatprobleem. De laatste twintig jaar zeggen ze elke keer al: ‘De zeespiegel gaat stijgen. Ja, waar blijkt dat dan uit?” Op de vraag of de claim kan worden bewezen verwijst Ram naar een onlangs uitgebracht onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksinstituut Deltares. Daaruit zou blijken dat de zeespiegel wel stijgt, maar niet harder dan 1,5 centimeter per tien jaar. “Dat is de laatste 10.000 jaar al zo. Dus waar blijkt dan uit dat ze zeespiegel zo hard stijgt? Show me the figures, zou ik zeggen.”

Onderzoek Deltares

Pointer heeft gekeken naar dit onderzoek. Deltares meldt dat de zeespiegel tussen 1890 en 2017 gemiddeld 1,86 millimeter per jaar stijgt. Dat komt neer op 1,5 centimeter per 10 jaar. Echter meet Deltares een versnelling van de stijging. Sinds 1993 is die stijging namelijk 2,5 millimeter per jaar. Het KNMI registreert zelfs 3 millimeter per jaar over de laatste dertig jaar. Deltares schrijft in hetzelfde document te verwachten dat de stijging van de zeespiegel de komende jaren nog verder versnelt.

Wederhoor

Ram laat weten dat het verschil tussen 1,5 of 3 millimeter stijging per jaar en de geschetste scenario’s niet zo belangrijk is. “Toekomstscenario’s zeggen me niet zoveel. En of we nou over driehonderd of zeshonderd jaar onder water staan …” Volgens het beoogde raadslid is het verhogen van de dijken voldoende om het water tegen te houden. “Tot nu toe zie ik alleen maar modellen, maar geen oplossingen. En je kunt je afvragen hoeveel invloed de mens op de klimaatverandering heeft. Wij denken dat het meevalt, in tegenstelling tot wat de linkse partijen allemaal beweren.” Pointer oordeelt dat de uitspraak in ieder geval niet klopt.

Bekijk hier de podcast-uitzending: