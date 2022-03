Podcast! Grote Markt 1 – met Roeland van der Schaaf (die Dijkgraaf wordt)

nieuws

Bijna 10 jaar was hij wethouder in de gemeente Groningen, maar daar komt binnenkort een eind aan. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wordt Dijkgraaf bij waterschap Noorderzijlvest.



Wat in de lieve vrede doet een dijkgraaf eigenlijk de hele dag? Wethouder Roeland van der Schaaf stopt als wethouder om dijkgraaf te worden bij waterschap Noorderzijlvest. Met hem kijken we er alvast een beetje op vooruit, maar we blikken ook terug.

Ondertussen zijn de verkiezingen voorbij en begint de koehandel over een nieuw coalitieakkoord. Columnist Arend Jan Wonink denkt daar maar het zijne van.

