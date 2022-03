Ploegende paarden bij Toentje in Oosterparkwijk

Stichting Toentje heeft vrijdag het nieuwe seizoen op een ouderwetse wijze afgetrapt. Dit doen ze namelijk ieder jaar met behulp van drie paarden die een stuk land aan de Stuisvogelstraat in Oosterparkwijk gaan omploegen. De stichting kweekt op het stuk land het hele jaar groenten voor de voedselbank.

Het ploegen met paarden is zwaar werk, maar volgens Margien Doze van stichting Toentje is dit de meest effectieve manier: “Zou je hier willen ploegen met een trekker dan is dat heel slecht voor de grond, dat is te zwaar, de grond zou dan inklinken. Het zou mooi zijn als het land met de schep omgespit zou worden, maar dat is niet te doen, met deze paarden brengt het weinig schade aan de bodemstructuur”.

Volgens stichting Toentje is het hard nodig om de voedselbank een steuntje in de rug te geven. Doze vertelt dat supermarkten tegenwoordig veel acties hebben met bepaalde producten, zo worden veel etenswaren verkocht voor de helft van de prijs of 1+1 gratis en dat heeft als resultaat dat de Voedselbanken minder verse producten krijgen.

Begin april komen de zomervrijwilligers helpen bij het Toentje en dan worden er weer hele dagen hard gewerkt in de groentetuin.