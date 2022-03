PKC’83 pakt punt van koploper, belangrijke zege The Knickerbockers

sport

Foto Martijn Minnema: The Knickerbockers - Oosterwolde

In de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal pakte alleen PKC’83 een punt. VVG en ON verloren. Een klasse lager boekte The Knickerbockers een belangrijke zege.

Door Martijn Minnema en Andor Heij

PKC’83 speelde in Steenwijk met 1-1 gelijk tegen koploper d’ Olde Veste ’54. PKC kreeg voor rust een paar goede kansen, maar ontsnapte ook met twee ballen op de lat. Na rust opende Davey Kuurman de score voor de thuisploeg. Na 78 minuten schoot Davy Wilkens van afstand hard raak: 1-1. Olde Veste moest de laatste tien minuten verder met tien man na een rode kaart. PKC wist er niet van te profiteren.

Oranje Nassau verloor in Wezep met 1-0 van de nummer twee WHC. WHC was de bovenliggende partij en kwam op slag van rust voor door een vrije trap van Sargon Gouriye. In een opstootje dat daarna ontstond kreeg Joshua Richardson van ON rood. Met tien man kon ON geen vuist maken, maar WHC wist ook niet te overtuigen.

VV Groningen verloor de uitwedstrijd tegen VV Winsum met 3-1. VVG was voor de pauze beter, maar de paal stond een voorsprong in de weg. Na rust was Winsum sterker en via twee doelpunten van Rick Schaaphok en één van Wouter Bloem werd de wedstrijd beslist. De 3-1 in de laatste minuut was voor de statistieken.

PKC klom naar de vierde plaats met 20 punten uit 12 wedstrijden. VVG is tiende met 13 uit 12 en ON elfde met 12 uit 11.

The Knickerbockers kon in 2J de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Thuis tegen middenmoter Oosterwolde stond TKB door treffers van Boye Boonstra en Tobias Stel in de laatste fase voor rust op een 2-0 voorsprong, maar kwam het niet sterk de kleedkamer uit. Oosterwolde scoorde na rust in de eerste drie minuten twee keer en zo was TKB de voorsprong vlot weer kwijt.

In een rommelige wedstrijd vol irritaties over en weer was het Job Langelaan die TKB de winst bracht door een defensief foutje van de gasten in de 72′ minuut af te straffen en de 3-2 op het bord te brengen. TKB staat elfde met 3 punten voorsprong op de eerste nacompetitie plek.