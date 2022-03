Peiling Kantar: ‘GroenLinks grootste partij, VVD tweede’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

GroenLinks wordt volgende week woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit een peiling van Kantar.

Aan het onderzoek hebben 599 mensen uit de gemeente Groningen meegewerkt. Van hen stemt 18% op GroenLinks, dat daarmee de grootste partij wordt. Dat is een verlies van 3% in vergelijking met de verkiezingen van vier jaar geleden. VVD wordt tweede en komt op 17%, en wint daarmee 8%. D66 maakt de top drie compleet en krijgt 12% van de stemmen. Dat is 1% meer dan in 2018.

Vraagtekens

“Ik zet vraagtekens bij de methodiek van deze peiling”, vertelt OOG-verslaggever Chris Bakker. “Ten eerste. Er zijn zeshonderd mensen gevraagd. Je kunt je afvragen of dat representatief is. Bij de peiling van afgelopen weekend van I&O Research waren duizend mensen benaderd. Qua aantal deelnemers lijkt me dat representatiever. Daarnaast is er in deze peiling iets geks aan de hand. De Stadspartij en 100% Groningen staan gegeven als twee partijen, terwijl zij samen zijn gevoegd. Dat Forum voor Democratie 0% van de stemmen krijgt is ook vreemd. En tenslotte is er 5% weggeschreven bij ‘anders’. Maar dat is gek, want vrijwel alle partijen die meedoen in Groningen staan al opgenomen in de lijst. Dus je kunt je afvragen wat de waarde van deze peiling is.” Behalve in Groningen is de peiling ook in 14 andere Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Peiling I&O Research

Afgelopen weekend kwam I&O Research met een peiling uitgevoerd onder 934 inwoners. Daaruit bleek dat het om een nek-aan-nek race gaat tussen D66 en GroenLinks. De peiling werd uitgevoerd in opdracht van GroenLinks, maar respondenten wisten niet dat de peiling in opdracht van deze partij werd uitgevoerd. Volgens de peiling zou D66 de grootste partij worden met 18,1% van de stemmen. Bij dit percentage geldt een onzekerheidsmarge van 1 à 2,5%. GroenLinks zou de nummer twee worden met 16,2%. De PvdA maakt de top drie compleet met 10,8% van de stemmen. Ter vergelijking, D66 haalde vier jaar geleden 10,68% van de stemmen, GroenLinks 20,97% en PvdA 13,01%.

