Peiling I&O research: ‘D66 en GroenLinks in tweestrijd om grootste partij’

Foto: Joris van Tweel

In een peiling voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, uitgevoerd door I&O research, gaan D66 en GroenLinks in de gemeente aan kop. Het gaat om een nek aan nek-race.

De peiling is uitgevoerd in opdracht van GroenLinks. Eind februari zijn 934 inwoners van de gemeente Groningen gevraagd naar hun stemvoorkeur, zonder dat ze wisten dat dit in opdracht van GroenLinks gebeurde. Volgens de peiling zou D66 de grootste partij worden met 18,1% van de stemmen. Bij dit percentage geldt een onzekerheidsmarge van 1 à 2,5%. GroenLinks zou de nummer twee worden met 16,2%. De PvdA maakt de top drie compleet met 10,8% van de stemmen. Ter vergelijking, D66 haalde vier jaar geleden 10,68% van de stemmen, GroenLinks 20,97% en PvdA 13,01%.

Als gekeken wordt naar de trends dan verliest GroenLinks in vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld 4 à 5 procentpunt. D66 wint in Groningen. Vier jaar geleden was de situatie andersom, waarmee dus voorzichtig geconcludeerd kan worden dat de balans hersteld wordt. Opvallend is ook dat de Partij voor de Dieren groeit, wat ten koste gaat van GroenLinks. Ook ‘Stadspartij 100% voor Groningen lijkt het met 8% van de stemmen, ongeveer 3 à 4 zetels, vrij goed te doen. Partij voor het Noorden lijkt 1 of 2 zetels te halen, Student & Stad 0 of 1 zetel. Het CDA heeft het moeilijk. De partij lijkt af te stevenen op nipt 1, wellicht 2, zetels.

