Partij van de Zuinigheid start petitie tegen MijnOverheid: ‘Naam is pijnlijk voor veel Groningers’

nieuws

Volgens de Partij van de Zuinigheid is het voor veel Groningers ‘pijnlijk’ om via de website MijnOverheid te communiceren over zaken als belastingaanslagen, kinderbijslag en paspoortverlenging. De Groningse partij startte dinsdag een petitie om de naam van de overheidswebsite te veranderen.

Volgens de partij heeft de overheid met de gaswinning de veiligheid van de Groningers in gevaar gebracht en vervolgens aangetoond dat het proces van herstel en compensatie niet de hoogste prioriteit heeft. Ook de plannen van de rijksoverheid om de kinderhartchirurgie van Groningen naar de Randstad te verplaatsen, zijn voor de Partij van de Zuinigheid slechts een bevestiging van het beeld dat Groningen er voor de overheid enkel als wingewest toe doet.

Volgens de partij, die in december besloot om mee te doen aan de komende raadsverkiezingen, is MijnOverheid daarom een naam die voor veel Groningers pijnlijk is. De overheid is volgens de partij een overheid waarvan Groningers het gevoel hebben dat het niet ‘hun overheid’ is.

Een alternatief voor MijnOverheid als naam draagt de partij niet aan.