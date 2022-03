Particuliere, sociale huurders uit bevingsgebied kunnen vanaf morgen 750 euro aanvragen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Huurders in het aardbevingsgebied, met een woning in het sociale stelsel van een particuliere eigenaar, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van 750 euro. Als ze per 1 juli 2021 of eerder een dergelijke woning huurden, kunnen zij vanaf morgen nagaan of zij gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling.

De regeling is een aanvulling op een regeling die sinds september vorig jaar van kracht werd voor huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Zij ontvingen eerder al 750 euro compensatie via hun corporatie voor het uitgestelde onderhoud en het uitstel van verbeteren van de binnenkant van de woning. De ongelijkheid in de subsidieregeling naar particuliere huurders zorgde toen voor ophef, waarop het ministerie besloot de regeling gelijk te trekken.

Nu kunnen ook particuliere huurders aanspraak maken op compensatie. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De kale maandhuur moet, bij het aangaan van het huurcontract, onder de sociale huurgrens liggen. Die grens was in 2021 bijvoorbeeld 752,33 euro en in 2011 bijvoorbeeld 652,52 euro. Daarnaast gaat het om zelfstandige woningen met een eigen voordeur. Alleen woningen die in een van de postcodes staan waar de waardedalingsregeling van IMG geldt (of in de postcodes 9679, 9681 of 9682) komen in aanmerking.

Deze beleidsregel wordt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Aanvragen kan vanaf 1 april tot en met 31 december 2022 via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De eenmalige vergoeding geldt per woning.