Pand Oosterstraat ontruimd vanwege gaslekkage, straat afgesloten

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een pand aan de Oosterstraat is maandagavond enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslekkage. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “We hebben in het pand een gaslekkage aangetroffen”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Daarom hebben we het gebouw ontruimd. Ook hebben we de straat afgesloten.” Brandweerlieden hebben direct de gaskraan dichtgedraaid. “Op dit moment zijn we bezig om het pand te ventileren. Enexis is ter plaatse om het euvel te verhelpen.”

Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl bevindt zich op de begane grond van het pand een restaurant en op de bovenverdieping zitten woningen. Rond 21.45 uur was de situatie onder controle. Het pand werd daarop vrijgegeven en ook de afzetting werd opgeheven.