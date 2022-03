Oudejaarsconference komt dit jaar van Claudia de Breij uit Stadsschouwburg

nieuws

Foto: Paul J.H. Groeneveld via Wikimedia Commons (CC 3.0)

De oudejaarsconference van dit jaar wordt gemaakt door Claudia de Breij en wordt verzorgd vanuit de Stadsschouwburg in Groningen. Dat maakte de cabaretière donderdagavond bekend in het BNNVARA-programma De Avondshow met Arjen Lubach.

Het is de derde keer dat de oudejaarsconference door De Breij wordt gegeven. Ergens in de komende weken gaat de kaartverkoop voor het evenement in de Stadsschouwburg van start.

De oudejaarsconference van afgelopen jaar zou eigenlijk ook in de Stadsschouwburg worden gespeeld, maar werd vanwege corona verplaatst naar Carré in Amsterdam.