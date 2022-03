Organisatie Stukafest 2022: “Een mooie editie met veel enthousiaste mensen”

nieuws

Foto: Stukafest Groningen

De organisatie van Stukafest kijkt tevreden terug op de editie die zaterdagavond gehouden werd in Stad. Het is de eerste editie die sinds twee jaar weer fysiek georganiseerd kon worden.

“We kunnen heel tevreden zijn met hoe het gisteren verlopen is”, vertelt Maan Goedhart van de organisatie. “Op het allerlaatste moment was het nog wel even improviseren. Een bewoner van een studentenkamer bleek positief getest te zijn op corona, waardoor we in allerijl op zoek moesten naar een nieuwe ruimte. Dat is gelukt, waarbij we ook de act naar die locatie hebben kunnen verplaatsen.”

Verschillende cultuurdisciplines

Het Stukafest, Studentenkamerfestival, wordt sinds 2006 gehouden in Groningen. Verspreid over de stad waren er zaterdagavond veertien studentenkamers waar acts waren te bewonderen. Het ging om acts uit verschillende cultuurdisciplines zoals muziek, dans, theater of spoken word. “Het bestond uit drie rondes. Bezoekers konden zelf kiezen welke voorstellingen ze wilden bezoeken. Daarmee creëer je dus eigenlijk je eigen festival. Tussen de optredens door fiets je door de stad om de volgende locatie te bezoeken waar een act plaatsvindt.”

“350 bezoekers”

Volgens Goedhart kan ook gesproken van een succes. “We hadden 350 bezoekers. Daar zijn we ook erg tevreden mee. Door de coronacrisis moesten we Stukafest vorig jaar online organiseren. In de voorbereiding hebben we onszelf wel afgevraagd, kennen de mensen ons nog? Kennen mensen het Stukafest nog? En dat bleek gelukkig zo te zijn. We hebben ook hele enthousiaste reacties mogen ontvangen, en dat is natuurlijk super leuk.”

Psychose

Goedhart bezocht zelf drie voorstellingen. “De grote kracht is denk ik dat je te maken hebt met allemaal cultuurliefhebbers. Doordat er pauzes in het programma zitten, die mensen de tijd biedt om naar een volgende locatie te fietsen, ontstaan er hele leuke gesprekken. Wat heb jij gezien? Wat vond je er van? Gesprekjes die je bij bijvoorbeeld een normaal concert niet zo snel zou hebben. Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt? Als laatste bezocht ik een voorstelling waarbij een dichter een abstracte weergave presenteerde over de psychose waar hij mee te maken had. Dat was heel indrukwekkend. Na afloop was er ruimte voor vragen. Dat was toch wel een verhaal dat binnenkwam, dat intens was.”

Volgend jaar

Ondertussen is men al bezig met de organisatie van de volgende editie. “Normaal sluiten we Stukafest altijd af met een groot feest in Simplon. Toen we bezig waren met de voorbereiding hebben we gezegd dat het veiliger was om dat later te organiseren. Dus op 25 mei hebben we dit feest nog tegoed. En inderdaad, ondertussen zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich in willen gaan zetten voor de editie van volgend jaar. Als alles goed gaat vindt die editie weer in februari plaats, de maand waarin we traditiegetrouw Stukafest organiseren.”