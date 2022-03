Oranje Nassau zakt verder weg, VV Groningen pakt punt

sport

Foto Martijn Minnema. Oranje Nassau - Burgum

In de Eerste Klasse E van het zaterdagvoetbal zakt Oranje Nassau verder weg in het degradatiemoeras, pakte VVG met tien man een punt en zorgde PKC’83 voor de enige driepunter van de drie stadsclubs.

Door Martijn Minnema

Oranje Nassau speelde vanmiddag thuis tegen hekkensluiter FC Burgum, een uitgelezen kans om voor de ommekeer te zorgen na een serie van vier duels zonder punten. Het pakte anders uit, Burgum begon sterk en schoot al in de derde minuut snoeihard tegen de lat. Na tien minuten ontsnapte ON andermaal toen Burgum een 4 tegen 3 situatie slecht uitspeelde. Maar een minuut later was het dan toch raak, Thomas Pruis schoot na een goeie aanval de bal in de verre hoek, 0-1 in de 11′ minuut.

Oranje Nassau had daarna meer balbezit maar deed daar vrij weinig mee. Burgum beperkte zich tot het massaal verdedigen van de voorsprong en kwam nauwelijks in de problemen tegen het ideëenloze ON. Beste kans (en eigenlijk ook de enige echt grote kans)voor ON was in de 66′ minuut voor Caram Alves, maar zijn inzet werd uit de hoek getikt door de keeper van Burgum.

Ook in de slotfase wist ON geen gevaar te stichten waardoor het tegen de vijfde nederlaag op rij aanliep en nog maar 3 punten boven de hekkensluiter staat. ON wist in die vijf duels ook maar één keer te scoren. Crisis op Coendersborg dus.

VV Groningen staat een paar plekken boven ON en moest op bezoek bij Balk, tot vanmiddag voorlaatst. In een wedstrijd met weinig hoogtepunten moest VVG na 65 minuten met tien man verder nadat Danny Harms zijn tweede gele kaart kreeg. Gescoord werd er ook daarna niet waardoor het in Balk 0-0 bleef. VVG staat negende met 6 punten voorsprong op de clubs onder de nacompetitie streep.

PKC’83 won thuis met 3-1 van Leeuwarder Zwaluwen. Verslag is hier te lezen.