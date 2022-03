Opnieuw Kamervragen rond 10.000 euro subsidie:; vrees aanvragers toch buiten boot gaan vallen

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Enkele aanvragers van de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen, ook wel bekend als de ’tienduizend euro-subsdie’, gaan mogelijk alsnog buiten de boot vallen voor het geld waarvoor ze begin dit jaar uren in de rij hebben moeten staan. Die vrees uitte SP-Kamerlid Sandra Beckerman donderdag aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw in schriftelijke vragen.

Volgens Beckerman zijn er opnieuw problemen ontstaan met de regeling. Gedupeerden kregen onlangs een bericht dat ze hun geld niet gaan krijgen, als ze niet voor 29 maart extra informatie aanleveren. Volgens het SP-Kamerlid staat dat haaks op de voorwaarden die eerder voor de regeling werden gesteld. Een ‘globale prijsopgave’ zou genoeg zijn om de subsidie te kunnen krijgen.

Beckerman vreest dan ook dat het voor veel aanvragers onmogelijk zal zijn om binnen twee weken een complete offerte te kunnen krijgen van alle kosten, waardoor de aanvragers buiten hun schuld om geld mislopen. “Waarom zijn deze extra eisen toegevoegd”, vraagt Beckerman zich af. “Is er nog niet voldoende ellende ontstaan met deze regeling?”

Vijlbrief moet de voorwaarde voor deze eisen dan ook direct laten vallen, zo stelt Beckerman. “De menselijke maat moet vooropstaan en de aanvragers moeten worden vertrouwd”, vervolgt Beckerman. “Dit is slecht is voor het vertrouwen in de regeling. Zeker na de ‘verschrikkelijke maandag van de beëdiging en de rijen‘, zoals de staatssecretaris de situatie van 10 januari noemde.”

Lange rijen voor subsidie, zowel digitaal als bij gemeentehuizen

De subsidieronde voor het verduurzamen en repareren van woningen in het aardbevingsgebied opende op de ochtend van maandag 10 januari. Op dat moment zat er nog zo’n 220 miljoen euro in de subsidiepot. De hele dag stonden mensen in het gebied, zowel digitaal als bij gemeente kantoren, in de rij om aanspraak te maken op de subsidie. Dat leidde tot veel woede en frustratie. Met het toen beschikbare bedrag kon nog niet de helft van de gegadigden aanspraak maken op de 10.000 euro subsidie en het volledige geldbedrag was dan ook binnen één dag op. Binnen een dag was het geld op.

Vier dagen later kondigde staatssecretaris Vijlbrief aan dat er nog ééns 250 miljoen euro extra beschikbaar was voor mensen die achter het net hadden gevist. Daardoor kunnen alle mensen die buiten de boot vielen binnenkort alsnog aanspraak maken op de subsidie.

Wanneer wordt er betaald?

Het SP-Kamerlid vraagt Vijlbrief daarnaast om een overzicht van het aantal mensen wat een aanvraag heeft ingediend, hoeveel aanvragen al zijn gehonoreerd en hoeveel er is uitbetaald. Beckerman vreest dat er, omdat er in eerste instantie te weinig geld was voor de regeling, nog geen geld is uitgekeerd. Vijlbrief moet volgens Beckerman dan ook zo snel mogelijk duidelijk maken wanneer de eerste rechthebbenden op de subsidie hun geld kunnen verwachten.