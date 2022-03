sport

Foto Andor Heij. Voetbal

Er zijn zaterdag weer diverse voetbalwedstrijden afgelast vanwege veel coronagevallen bij één van de elftallen. Daaronder zijn enkele wedstrijden van clubs uit de gemeente Groningen.

In 2L gaat het om Elim – Gorecht en in 3C gaat Glimmen – Noordwolde niet door. In 5D zijn VVK – VAKO en Haren – Blauw Geel’15 geschrapt.

Mogelijk volgen er meer afgelastingen.