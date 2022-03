Opnieuw Airbus van Canadese luchtmacht geland op Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde is zondagavond even voor 23.00 uur opnieuw een toestel van de Canadese luchtmacht geland.

Het gaat om een Airbus A310 van de Canadian Armed Forces. Het toestel was eerder op de dag opgestegen vanaf Saguenay Bagotville Airport, iets ten noorden van de stad Québec in Canada. Aanvankelijk zou het toestel rond 19.15 uur landen op Eelde, maar door een vertraagde start arriveerde het toestel tegen 23.00 uur.

Ook vorige week zondag landde een toestel van de Canadese luchtmacht op Eelde. Toen ging het om een Airbus A310-300. Dat de toestellen Eelde aandoen is bijzonder. Hun komst heeft te maken met de grote internationale jachtvliegoefening Frisian Flag, die volgende week maandag begint. Gedurende twee weken beoefenen verschillende deelnemers complexe missies in internationaal verband. Aan de oefening doen naast Nederlandse jachtvliegtuigen ook Franse, Amerikaanse, Canadese, Duitse en Italiaanse jachtvliegers mee. Zij worden gestationeerd op de militaire vliegbasis bij Leeuwarden.

Vanavond komt er nog een Airbus A310 van de Canadezen. Dit maal met een iets ander kleurtje dan de vorige. Ook deze vlucht is te volgen via FlightRadar24. De verwachte aankomsttijd op Groningen Airport Eelde is rond 19:15. https://t.co/8eLS2kq3qS pic.twitter.com/s4kMMYeUpZ

— Tom Roek (@roequavic) March 20, 2022