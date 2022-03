Inge van Calkar neemt nieuwe videoclip op in Club Warhol

Inge van Calkar brengt binnenkort haar nieuwe single ‘Back To Life’ uit. Bij een nieuwe single hoort natuurlijk een videoclip. Die werd zondag opgenomen in Club Warhol in Groningen.

De muziek van de Groningse Van Calkar is een combinatie is tussen 90’s synthpop en mainstream pop, maar wel met een scherp randje. Met gedurfde teksten en een verleidelijk imago staat ze vol energie op het podium.

Ooit begonnen als een singer-songwriter heeft Inge al veel meegemaakt. De Groningse is niet bang om een nieuwe koers te varen. Met de zomerhit Touchdown, die als Topsong werd gekozen bij Radio 2, is het duidelijk dat ze de goede koers gevonden heeft. Ook nu schrijft ze haar nummers nog altijd zelf, maar tegenwoordig bouwt ook producer Gordon Groothedde mee aan de sound die bij haar past.